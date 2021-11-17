Чемпионат России по карате-кекусинкай прошел в Самаре

В Самаре состоялся чемпионат России среди мужчин и женщин по карате-кекусинкай в дисциплине синкекусинкай. В турнире приняли участие 120 сильнейших спортсменов из 24 регионов РФ.

Самарскую область представили семь спортсменов: трое в дисциплине кумите, остальные — в ката. Лучший результат продемонстрировала представительница Кинельского района Ирина Фадеева, занявшая четвертое место в дисциплине ката. В борьбе за бронзу Ирина уступила сопернице из Ульяновской области Анастасии Беловой, пишет НИА «Самара».

«По итогам прошедших стартов будет сформирована российская сборная, которая выступит на чемпионате мира в Японии в мае 2022 года», — прокомментировал Павел Шор, президент федерации синкекусинкай Самарской области.

Карате-кекусинкай — зрелищный вид спорта. Спортивные поединки (кумите) проводятся в полный контакт без защитного снаряжения (шлемов, перчаток, протекторов). Единственное ограничение — запрет ударов в голову руками. Полноконтактные бои, насыщенные высокими ударами ногами и мощными ударами руками, неизменно привлекают на соревнования большое число зрителей. Развитие стиля кекусинкай во многих странах оказалось связано со спортивными организациями и олимпийским движением, спортивными единоборствами и далекими от воспитания воинов методиками спортивной подготовки.