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Назван самый популярный способ оплаты парковки в Москве

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Наиболее популярным способом оплаты стоянки в Москве стало приложение «Парковки Москвы»: предпочтение ему отдают до 90% автомобилистов. Об этом «Известиям» в среду, 17 ноября, сообщили в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП).

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Там отметили, что, согласно статистике, из всех оплаченных сессий с помощью приложения большинство происходит с телефонов марки Apple (59%). Между тем в этом году «Парковки Москвы» стали также доступны для владельцев устройств Huawei (его можно скачать в магазине приложений AppGallery).

Общее количество скачиваний программы достигло 4,7 млн. Из них 2,8 млн пришлись на гаджеты на Android, 1,9 млн — на iOS и 41 тыс. — на AppGallery.

При этом в середине октября в АМПП сообщали, что москвичи стали чаще оплачивать безналом парковки со шлагбаумом. Этим способом пользуются 70% автомобилистов, в то время как в январе их было 44%. Проводят оплату через приложение «Парковки Москвы» около 11% водителей.

В приложении «Парковки Москвы» регулярно появляются новые функции. Например, сегодня пользователи могут исправить ошибки, допущенные при оплате уличной парковки, оплачивать городские парковки со шлагбаумом и некоторые коммерческие паркинги, а также узнать с помощью фильтра, на каких уличных парковках есть места для инвалидов. Кроме того, там можно проверить, обжаловать или оплатить штрафы и эвакуацию.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 (бесплатно с мобильных телефонов) либо +7 (495) 539-54-54.

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