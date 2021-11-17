Дюков оценил влияние «регуляторной гильотины» на бизнес

Участники форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Обязательные требования и контрольно-надзорная деятельность: итоги, реформы и перспективы» обсудили первые результаты реализации механизма «регуляторной гильотины». В ходе мероприятия председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что эффект работы этого инструмента уже стал заметен для бизнес-сообщества.

«С конца 2019 года одной из ключевых форм взаимодействия бизнеса и органов государственной власти стало совестное участие в реализации механизма «регуляторной гильотины», — напомнил он.

По словам Дюкова, работу вели по двум направлениям: отменяли устаревшие нормативные акты и пересматривали действующие требования. В итоге в сфере промышленной безопасности благодаря реализации «регуляторной гильотины» отменили 219 нормативных актов, а взамен издали 74 документа.

В ходе выступления на форуме топ-менеджер коснулся и недостатков механизма, который из-за жестких сроков реализации не затронул содержащихся в действующих федеральных законах требований.

«Такой подход стал основным системным недостатком «регуляторной гильотины. Точечное изменение и донастройка подзаконных актов не позволили в полной мере достигнуть поставленной цели — исключить все излишне обременительные обязательные требования», — сказал он, отметив тем не менее, что власти и бизнес провели значительную работу и достигли максимально возможного эффекта от реализации проекта.

В частности, было оптимизировано большое количество требований, а обязательные требования стали более конкретными и понятными.

«Механизм доказал свою состоятельность, и в начале 2021 года было принято решение, что деятельность рабочих групп, которые занимались механизмом «регуляторной гильотины», будет продолжена на постоянной основе», — рассказал глава «Газпром нефти».

По его словам, бизнес выступает за более активное участие рабочих групп в оценке законодательных инициатив, касающихся интересов бизнеса, не только в начале работы, но и на этапе обсуждения в правительстве РФ поправок к законопроектам, подготовленных ко второму чтению в Госдуме.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название «регуляторная гильотина», проводилась по поручению президента в течение последних двух лет. Она предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.