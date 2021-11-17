В Красноярске два стеллажа с алкоголем рухнули на сотрудника склада

В Красноярске на складе два стеллажа с алкогольной продукцией обрушились и завалили рабочего. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

«На место обрушения выехали оперативные службы. Силами краевого учреждения «Спасатель», городскими спасателями и сотрудниками МЧС был проведен разбор обрушившихся стеллажей», — говорится в сообщении.

Пострадавший оказался зажат металлическими конструкциями, отметили в ведомстве. Мужчина был извлечен с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Уточняется, что помощь рабочему оказала бригада скорой помощи.

Причины случившегося выясняются. По предварительным данным, была нарушена техника безопасности.

Ранее, 14 ноября, женщина-рабочая пострадала после взрыва на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК). Пострадавшая в ЧП была доставлена в ожоговый центр. По данным источника «РИА Новости», она в тяжелом состоянии.

Уточнялось, что Следственный комитет (СК) по Липецкой области начал проверку после данного инцидента.