Проектирование 15-километровой набережной отложили в Омске

На комитете Омского горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта обсудили судьбу проекта самой длинной, 15-километровой, набережной в Евразии, строительство которой анонсировали в областном правительстве около двух лет назад. Выяснилось, что в бюджете Омска на следующий год расходы на проект не заложены.

«Строительство набережной в адресной инвестиционной программе не предусмотрено», — заявил директор департамента строительства Александр Мякинин.

Сумма проектирования предварительно оценивается в 300 млн рублей, передает ИА «Город55».

Напомним, строительство улицы Чехова в центре Омска завершено более чем на 80%. Объект планируется сдать в ноябре. Дорога протяженностью 230 м должна связать улицы Щербанева и Краснофлотская. В 2022 году в Омске отремонтируют Ленинградский и Комсомольский мосты, а также мост 60-летия ВЛКСМ. Кроме того, начнется реконструкция транспортной развязки на станции Входная.