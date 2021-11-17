Глава Минпромторга исключил закрытие кафе в случае применения QR-кодов

Ужесточение требований к посещению общественных мест, в том числе предприятий общепита, с введением обязательного предъявления QR-кодов, не приведет к закрытию ресторанов и кафе. Об этом рассказал в среду, 17 ноября, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать», — отметил Мантуров в ходе беседы с журналистами.

По его словам, сокращение в этом случае потока посетителей сильно зависит от политики региона. Министр добавил, что у большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы.

«Если это индивидуальные предприниматели, то, согласен, им тяжелее, но правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке», — заявил Мантуров.

При этом министр пояснил, что в данном случае речь может идти о мерах по поддержке предприятий МСП в виде кредитов и других. Он напомнил, что в 2020 году для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса выделялись дополнительные средства, в частности, кредиты. Они, как указал Мантуров, позже были списаны.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что в стране 77 субъектов используют QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании. По ее словам, это дает хороший эффект. Она также указала, что вопрос о введении данной системы на общественном транспорте пока не обсуждался.

12 ноября правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Как уточнил источник в аппарате Госдумы, рассмотрение законопроектов в первом чтении планируется в следующем месяце.

В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также хорошо повлияет на уровень вакцинации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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