Юристы оценили иск Miramax против Тарантино из-за продажи вырезанных сцен

Исключительные права на фильм «Криминальное чтиво» принадлежат кинокомпании Miramax, а не его режиссеру Квентину Тарантино, следовательно, у него нет прав продавать на электронном аукционе вырезанные сцены из картины в качестве невзаимозаменяемых токенов (NFT). Такое мнение в среду, 17 ноября, в беседе с «Известиями» выразил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Miramax подала в суд на Тарантино из-за продажи вырезанных сцен из «Криминального чтива». По мнению Miramax, все права на фильм принадлежат организации, а действия Тарантино нарушают контракт. Компания уже уведомила режиссера письмом о своей позиции.

«Совершенно неважно, существовали на момент производства «Криминального чтива» NFT или нет, это не имеет значения, имеет значение то, кому именно принадлежат исключительные права на картину, а принадлежат они, насколько я понимаю из описания ситуации и имеющихся в открытом доступе данных, студии Miramax, что логично и вполне нормально для киноиндустрии. Тарантино как режиссеру, автору сценария и оригинальной идеи принадлежат авторские права», — подчеркнул юрист.

По словам Иккерта, режиссер не имеет права распоряжаться активами, принадлежащими иному лицу. Тарантино принадлежат авторские права, они неотчуждаемы, исключительного права в отношении активов, права на которые передаются при выпуске токенов, у него нет.

Руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, в свою очередь, отметил, что технология NFT — это эмоциональная ценность, выражающаяся в возможности «застолбить» за собой оригинальность экземпляра произведения и утверждать, что он есть только у тебя.

«Если подходить с точки зрения действующего законодательства, то продажа NTF-токена действительно ничего не значит и может восприниматься как реализация сохраненного за актером права на публикацию сценария. Однако если смотреть в суть ситуации, то в таком случае компания Miramax утрачивает серьезный поток прибыли, поскольку они уже не смогут позиционировать себя как держателя оригинального сценария», — добавил Шицле.

2 ноября стало известно, что Тарантино намерен продать семь вырезанных сцен из своего фильма «Криминальное чтиво» в виде NFT. Также на аукцион на NFT Marketplace OpenSea будут выставлены оригинальный рукописный сценарий фильма и эксклюзивные аудиокомментарии от самого Тарантино.

NFT — это невзаимозаменяемые токены, которые созданы на основе технологии блокчейна и позволяют купить права на тот или иной цифровой объект.