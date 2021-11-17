Юрист оценила шансы вернуть украденную у москвички квартиру

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина 17 ноября прокомментировала «Известиям» случай мошенничества, когда аферисты воспользовались паспортом жительницы Москвы, пока та находилась на долгосрочном лечении в больнице, и переписали ее квартиру на другого человека.

Эксперт допустила возможность, что документом могли воспользоваться недобросовестные сотрудники паспортного стола.



«Скорее всего, здесь имело место какое-то злоупотребление: или привели и показали похожего (на фото в паспорте) человека, либо действительно учитывая, что два года паспорт пролежал, то есть могли недобросовестные сотрудники паспортного стола распорядиться им. И потом уже эта история закрутилась», — сказала Шакина.

Она подчеркнула, что в ситуации «есть и уголовное, и гражданское направления».

«Надо проводить проверку, устанавливать, кто совершал эту сделку, по какому паспорту. В регистрационном деле мы увидим полную копию паспорта, там мы увидим, кто сфотографирован и так далее. Другое дело, что потом найти этого настоящего человека, фотография которого там представлена, будет крайне сложно», — сказала юрист.

Шакина считает, что у потерпевшей есть шанс вернуть свою недвижимость.

«Даже если не удастся найти и привлечь к уголовной ответственности кого-то, то в любом случае есть шанс вернуть эту квартиру через оспаривание этой сделки. Потому что здесь есть возможность предъявить иск о признании сделки ничтожной, так как квартира выбыла из собственности женщины помимо ее воли. Тот, кто на самом деле не намеревался продавать, вправе потом вернуть эту собственность обратно», — заявила эксперт.

Также Шакина рекомендовала провести почерковедческую экспертизу, которая покажет, что в договоре купли-продажи подписалась не потерпевшая, а иное лицо.

«Я думаю, что через гражданский процесс она точно сможет вернуть квартиру, а вопрос уголовного судопроизводства — это уже возможность восстановления социальной справедливости, привлечения к ответственности виновных, возмещение морального вреда, причиненного ей, расходов, связанных со всем остальным, и так далее. Ну в общем-то я вижу тут все шансы для восстановления ее в правах, просто это потребует времени и сил. Но история частая. К сожалению, у мошенничества вот эта 159-я статья опасна тем, что это такая повседневная история с квартирами.

Неоднократно были такие дела и уголовные, и гражданские», — заключила юрист.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве мошенники переписали на другого человека квартиру женщины, которая находилась на долгосрочном лечении в больнице.