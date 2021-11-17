В Москве в 2022 году возродят речные пассажирские перевозки

В 2022 году в Москве появятся два новых водных маршрута: «Фили — Киевский вокзал» и «Печатники — Автозаводский мост», сообщается в среду, 17 ноября, на сайте mos.ru.

Ожидается, что благодаря запуску новых маршрутов москвичи смогут значительно сократить время на дорогу. Так, от парка «Фили» до причала «Верхние Мневники» можно будет добраться менее чем за 15 минут вместо часа на автобусе. А путь из Печатников на Коломенскую набережную займет три минуты, тогда как на автобусе дорога занимает больше часа.

Ежедневно каждым маршрутом смогут пользоваться 15–16 тыс. пассажиров. Оплатить проезд можно будет «Тройкой», банковской картой или с помощью биометрической системы.

Обслуживать их будут девять речных трамваев. Полностью пассажирский флот укомплектуют к 2024 году: в его состав войдет 21 судно. Все они будут ледового класса, что позволит обслуживать пассажиров круглый год.

Город уже объявил конкурс на определение подрядчика, который в течение 15 лет будет заниматься организацией регулярных речных перевозок. В зону его ответственности будут входить поставка и сборка электрических судов отечественного производства, причалов, а также их полное обслуживание. Подрядчика выберут по итогам конкурса, который был объявлен 17 ноября.

«Благодаря поддержке мэра Москвы в 2022 году мы поэтапно откроем движение по двум речным маршрутам и вернем москвичам любимый водный транспорт. Подрядчик организует работу на маршрутах согласно контракту жизненного цикла по обеспечению регулярных речных перевозок. В контракт входит не только поставка и сборка судов и причалов, но и их круглосуточное содержание, ремонт, зарядка и уборка судов, набор капитанов и их заработная плата. Это даст нам уверенность в том, что производитель полностью понимает свою ответственность и будет делать надежный транспорт для ежедневных перевозок москвичей и гостей города», — прокомментировал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих со своей стороны отметил, что на контракты жизненного цикла сегодня приходится более половины объема всех проектов государственно-частного партнерства в Москве.

«Запуск водного транспорта — это инвестиция в будущее, именно в России появится первое в мире электрическое судно, способное работать круглый год. <...> Благодаря контракту жизненного цикла подрядчик гарантированно обеспечивает себя доходами в течение всего срока действия контракта, а город получает исполнителя, который будет обеспечивать надежность ежедневных перевозок москвичей и гостей столицы. Со стороны ГТЛК мы видим перспективы в развитии транспорта на альтернативных источниках энергии и электроэнергии, по заказу группы ГТЛК передан один и строятся еще три круизных парома, способных работать на СПГ и электроэнергии», — заключил он.

Впервые речной транспорт в Москве появился в 1923 году, однако в 2006-м регулярные перевозки прекратились, остались только туристические прогулочные маршруты.