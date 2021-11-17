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Около 500 единиц спецтехники подготовили к зиме в Ульяновской области

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В Ульяновской области для уборки дворовых территорий в зимний период подготовили 465 единиц спецтехники. Вопрос готовности служб ЖКХ обсудили в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона 16 ноября.

На сегодняшний день готовность парка спецтехники составляет 100%. Всего подготовлено 465 машин, из них 158 — муниципальная техника, 307 — управляющих организаций. В случае необходимости будут заключены договоры на привлечение дополнительных единиц, пишет ulpravda.ru.

Как рассказал и.о. министра энергетики, ЖКХ и городской среды Александр Черепан, ведется работа по подключению техники к системе ГЛОНАСС. Это позволит осуществлять оперативный контроль за уборкой. Пока что система установлена на 15% машин.

В муниципалитетах разработаны 317 маршрутов и 285 схем механизированной уборки территорий в зимний период. Заготовлено 38 тыс. т песко-соляной смеси. Отмечается, что численность дворников для содержания дворов зимой должна составлять 2728 человек, фактически этот показатель сейчас составляет более 97,7%.

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