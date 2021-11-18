Во многих регионах России уже заработала система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, для посещения тех или иных общественных мест, некоторые готовятся даже использовать ее на городском транспорте. А Госдума в ближайшее время рассмотрит внесенный правительством законопроект о повсеместном использовании QR-кодов в качестве пропуска в самолеты, поезда, непродовольственные магазины и заведения общепита.

При этом в стране много людей, которые «неофициально» переболели ковидом, не попали в государственные базы и не получили QR-код. Несомненно, нужно вводить механизмы их легализации. Необходимо создать регистр граждан с диагностическим титром антител, которые ведь просто так появиться не могут. И в зависимости от количества этих антител либо выдавать сертификат на шесть месяцев, либо, если титр очень низкий, рекомендовать им вакцинацию.

В то же время на теневом рынке процветает бизнес торговли документами, подтверждающими вакцинацию. Это открывает свободный доступ на все объекты людям, которые могут быть небезопасны для окружающих, потому что не привиты, не переболели ковидом и поэтому могут быть активными разносчиками вируса. Сложно сказать, сколько таких среди нас, но я думаю, что их десятки тысяч, если не сотни. Ведь в интернете полно объявлений: «Продам QR-код, продам сертификат», — а предложения, как известно, всегда порождены спросом.

Я считаю, что людям, купившим QR-код или получившим его другим незаконным способом (например, через знакомого врача), нужно предоставить возможность вернуться в правовое поле — объявить им амнистию.

С учетом сегодняшних реалий — достаточно активной кампании по вакцинации, сложной эпидемиологической ситуации, ужесточения мер по использованию QR-кода — должен быть не только кнут. А он у этих людей есть еще в таком смысле: подделка сертификатов о вакцинации карается законом, до двух лет лишения свободы. А человеку, который хранит такой сертификат или использует его, светит до года. Это достаточно серьезное наказание, и люди уже понимают, что их фальшивые сертификаты могут привести за решетку либо к большому штрафу.

Если же вдруг выяснится, что человек, который имеет поддельный QR-код, болеет коронавирусом, но пришел при этом в общественное место и заразил другого, а пострадавший умер, то наказание за это — до пяти лет лишения свободы. Люди начинают задумываться, надо ли им продолжать рисковать. Это один вариант мотивации «выйти из тени» и получить легальный код.

Второй — в том, что у этих людей может просто измениться мнение, потому что кто-то из их родственников не был вакцинирован и тяжело заболел ковидом или умер. Но возможности вакцинироваться у такого «дозревшего» уже нет, потому что у него есть нелегальный QR-код.

У людей должен быть выход. Учитывая гуманность нашего государства и то, что сейчас нестандартная, непростая ситуация по COVID-инфекции, все-таки надо дать людям возможность вакцинироваться и получить легальный QR-код без юридических последствий для них.

Предлагаю сделать это следующим образом: например, правительство России объявляет, что с 1 декабря до 1 января обладатели поддельных QR-кодов или сертификатов могут в отведенное время — «окно возможностей» — прийти в пункт вакцинации и сделать прививку. Человек пришел, покаялся, вакцинировался, получил легальный QR-код и может спать спокойно.

Напрашивается аналогия со сдачей оружия. Бывало не раз, что определенные группы населения приобретали его в смутные времена, а потом по амнистии сдавали и не несли наказание за его хранение. Такие меры вводятся определенными нормативными актами.

Понятно, что у правоохранительных органов после таких обращений появится информация о медучреждениях, указанных в поддельных сертификатах. В отношении врачей и клиник, которые каким-то образом решают эти вопросы, на мой взгляд, нужно провести профилактические мероприятия — рейды с участием органов МВД и прокуратуры, после которых они вряд ли захотят продолжить преступную деятельность. Сейчас мошенники чувствуют свою безнаказанность, но после осознают реальную опасность попасть за решетку.

Я предлагаю в определенном смысле мягко отнестись к тем, кто передумал и решил спасти свою жизнь, а также жизни окружающих. Государство должно дать человеку шанс. Остальные же пусть отвечают по всей строгости закона.

Много ли будет таких людей? Наверное, не очень. Но даже если их будет, например, всего пять и они привьются, это уже хорошо. Ведь сейчас в нашей стране крайне высокая смертность от коронавируса: на 17 ноября суточный показатель снова был рекордным, 1247 случаев. Работать над тем, чтобы сократить его, надо всеми возможными способами. В том числе прощением тех, кто по собственной глупости или ошибке сошел с правильного пути.

Автор — зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук

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