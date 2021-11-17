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«Калашников» запатентовал электромобиль UV-4

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Российский концерн «Калашников» запатентовал в стране внешний вид электромобиля UV-4. Патентные изображения машины были опубликованы 17 ноября в открытой базе Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС).

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Длина, ширина и высота автомобиля составляет 3400, 1500 и 1700 мм соответственно. Модель оборудована электромотором мощностью 68 л.с. Максимальная скорость UV-4 не превышает 80 км/ч. Запас хода — 150 км.

Рама автомобиля сварена из стальных труб, а наружные панели сделаны из пластика. Машина вмещает четырех человек, включая водителя.

23 ноября 2019 года концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле представил электромотоцикл «Иж».

Мощность «Иж» составляет до 50 киловатт в пике, скорость — до 100 км/ч. На электромобиле установлена литий-ионная батарея, которой хватает на восемь часов.

Модель создана для «интересной и быстрой езды» и принадлежит к типу мотоциклов Cafe Racer.

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