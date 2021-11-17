Погибшей в бою с фашистами советской летчице присвоили звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин присвоил своим указом звание Героя России советской летчице Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами под чешским городом Брно. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Ранее в этот день замминистра обороны Александр Фомин передал племяннику Пащенко Звезду Героя на церемонии в Главном управлении международного военного сотрудничества ведомства.

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Пащенко Василисе Сергеевне — младшему сержанту (посмертно)», — говорится в указе российского президента.

19 апреля 1945 года Пащенко была в составе экипажа советского бомбардировщика А-20 «Бостон», который вылетел на боевое задание в район Брно. При подлете к цели бомбардировщик попал под огонь зенитной артиллерии. После того как экипаж покинул самолет, Пащенко и командир экипажа совершили аварийную посадку под Брно.

«Василиса чудом выжила при падении самолета, командир погиб. Не покидая пулеметной башни поврежденной машины, она открыла огонь по гитлеровцам. По сведению очевидцев, уничтожила много фашистов, не подпуская их к самолету», — отметил Александр Фомин.

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