Пациентам по телефону напомнят о визите к врачу-онкологу в Подмосковье

В Московской области запустили автодозвон с приглашением к врачу пациентов, имеющих онкологические заболевания. Звонки поступят примерно 15 тыс. граждан.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, людям, имеющим в анамнезе онкологические заболевания, очень важно в регулярном режиме проходить профилактические осмотры и наблюдаться у лечащего врача. Это позволит контролировать состояние здоровья и вовремя выявить развитие патологических процессов, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В минздраве Подмосковья уточнили, что развитию онкологической службы уделяется большое внимание. В регионе работают 18 центров амбулаторной онкопомощи. Учреждения оснащены современной техникой для ультразвуковых, эндоскопических, рентген-исследований, а также маммографии.