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Школу зимних видов спорта откроют в комплексе «Кувандык365» в Оренбуржье

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В Оренбургской области процесс передачи горнолыжного комплекса «Кувандык365» из частных рук в государственное управление пройдет до 1 декабря. Такое решение было принято на заседании правительства региона. После этого на базе курорта начнет работу спортивная школа по зимним видам спорта. Она так и будет называться — «Кувандык365».

В учреждении будут работать тренеры и проходить подготовку горнолыжники из детско-юношеской спортивной школы Кувандыка. Для этого будет использована инфраструктура объекта. Также здесь смогут провести время все любители активного отдыха, передает 56orb.ru.

Напомним, в Орске вновь объявлен конкурс на строительство спортивного комплекса «Локомотив». Стоимость лота составляет 269,6 млн рублей. Прежнюю арену закрыли из-за аварийного состояния в 2018 году. Изначально предполагалось, что новый объект откроется в 2020 году, однако по различным причинам сроки сдвигались. В середине августа 2021 года на портале госзакупок появился тендер на строительство. Но на него не поступило ни одной заявки.

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