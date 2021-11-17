Политолог оценил идею возведения стены на границе Польши и Белоруссии

Намеченное властями Польши строительство стены на границе с Белоруссией является отсрочкой решения проблемы, эта мера не принесет результата и не позволит остановить поток мигрантов. Об этом в среду, 17 ноября, заявил российский политолог Константин Калачев.

В беседе с Lenta.Ru эксперт высказал мнение, что возведение стены только добавит проблем и Польше, и Белоруссии, но не решит проблемы с беженцами. По его словам, правозащитные организации, обеспокоенные их судьбой, «будут бить в барабаны и трубить в трубы».

«В общем-то, главный вопрос: а дальше-то что? Будет ли оказана беженцам гуманитарная помощь и за чей счет?» — задался вопросом политолог.

Он убежден, что возведение стены только станет отсрочкой решения проблемы с мигрантами.

«Возведение стены и вообще силовое решение проблемы — это не решение, и Европа не сможет это игнорировать», — подчеркнул Калачев.

Ранее 17 ноября польский сенатор Кшиштоф Мруз заявил, что Польша начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией.

По словам сенатора, в ближайшее время польские власти должны окончательно определиться с выбором подрядчиков для строительства стены. Старт намечен на 15 декабря, уточняет RT.

15 ноября в министерстве внутренних дел Польши объявили, что строительство должно завершиться в первой половине 2022 года, работа будет вестись круглосуточно в три смены, пишет сайт kp.ru. Стоимость заграждения оценивается в €353 млн, стена закроет участок границы протяженностью 180 км, высота — 5 м, пишет сайт aif.ru.

Общая длина белорусско-польской границы составляет почти 400 км. На границе действует 12 контрольно-пропускных пунктов.

В начале ноября на восточном рубеже страны обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию ЕС. Польские силовики были вынуждены прибегнуть к дополнительным силам, чтобы сдержать напор мигрантов.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.