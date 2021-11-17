Задержанный по подозрению в педофилии депутат КПРФ объявил голодовку

Подозреваемый в педофилии депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов объявил голодовку в знак несогласия со следственными действиями. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает VL.ru со ссылкой на адвоката Наталью Касилову.

Мужчина заявил о намерении начать голодовку, будучи в следственном отделе, куда его доставили 17 ноября. По словам адвоката, у парламентария поднялось давление, из-за чего к зданию СК приехала скорая помощь.

Как предположил обвиняемый, уголовное преследование может быть связано с его политической деятельностью. Самсонов заявил о готовности пройти исследование на полиграфе, дополняет «Газета.Ru».

Самсонов был задержан ранее в этот день на выезде из Владивостока. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По информации следствия, мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Политику может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

В рамках расследования проходят опросы свидетелей и потерпевшего. В квартире депутата прошли обыски.