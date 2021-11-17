Здания конца XIX — начала XX веков выставили на продажу в Тюмени

В Тюмени на 17 декабря назначены торги по дому мещанина Нечаева и усадьбе купца Шайкина. Здания расположены в центре областной столицы на улице Ленина.

Дом виноторговца Нечаева стоит почти 8 млн рублей, общая площадь составляет 210 кв. м. Здание построено в 1896 году, ему больше 120 лет, отмечает портал «Наш город». Особняк купца Шайкина предлагает новому владельцу уже 733 кв. м за 19 млн рублей. Объект построен в 1914 году, ему больше 100 лет. Архитектором дома был Константин Чакин.

Тюменский индустриальный университет начал поиски подрядной организации для капитального ремонта корпуса на улице Орджоникидзе. Стартовая стоимость контракта составляет 67,5 млн рублей. По условиям контракта подрядчик должен обновить системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Также предусмотрен ремонт окон и дверей на первом и втором этажах корпуса. Завершить все работы необходимо до 30 сентября 2022 года.