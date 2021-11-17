Захарова заявила о недоумении из-за воинственной риторики Лондона в отношении СП-2

Воинственная риторика Великобритании в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2) вызывает недоумение. Об этом в среду, 17 ноября, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Воинственная риторика Лондона в отношении «Северного потока — 2» вызывает недоумение», — отметила Захарова.

Кроме того, по словам Захаровой, намерение Великобритании предоставить Киеву кредит для развития и укрепления военно-морских сил (ВМС) приведет к росту «нестабильности и дестабилизации ситуации на европейском континенте».

«Мы расцениваем данный факт как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности, Украине», — добавила она.

Москва призывает Соединенное королевство отказаться от стремления «демонтировать отношения» и заняться их нормализацией, подчеркнула дипломат. Британскому МИД не стоит «повторять печальный опыт своих предшественников, которые усердно стремились их демонтировать», подытожила представитель ведомства.

14 ноября глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны вместе противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2».

По словам Трасс, газопровод «подрывает европейскую безопасность, позволяя России усилить контроль над теми странами, которые зависят от ее газа».

В условиях пандемии коронавируса важно иметь разнообразные цепочки поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от «ненадежных партнеров», отметила Трасс.

При этом в сентябре 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с Элизабет Трасс сообщил, что Москва вновь констатировала отсутствие прогресса в решении проблем, препятствующих возобновлению полноформатного политического диалога. По его словам, сохраняется нежелание Лондона выстраивать «межгосударственные связи на основе равноправия и взаимного уважения интересов».

Встреча министров проходила на фоне нового пакета британских санкций, введенных 21 сентября, когда Скотленд-Ярд обвинил еще одного россиянина в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года. По данным британских правоохранителей, участие в покушении на убийство Скрипалей также принимал сотрудник российских спецслужб Денис Сергеев, который во время операции использовал псевдоним Сергей Федотов.

Британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию боевого вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Москву обвинили в причастности к инциденту. Россия отвергала все обвинения в свой адрес, указав на их бездоказательность.