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Руководство МХАТ имени Горького исключило из репертуара спектакль с Бузовой

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Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман исключил из репертуара спектакль «Чудесный грузин», в котором принимала участие певица и телеведущая Ольга Бузова.

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«Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, «Чудесный грузин», я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — сказал Кехман в интервью журналу Forbes 17 ноября.

6 ноября Кехман объяснил отмену спектакля «Чудесный грузин» с участием Бузовой «пустым залом». Он отметил, что на постановку продали всего 225 билетов — это цифра, которая «не позволяет выпустить этот спектакль на сцену».

Премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади ранее вызвала резонанс вокруг театра. На одну из главных ролей была приглашена Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». 31 августа на тот момент худрук театра Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке. Но позже спектакль отменили. Официальной причиной отмены в театре назвали низкие продажи билетов.

На заявления о плохих продажах билетов Бузова отвечала, что это ложь и места на постановку с ее участием раскуплены. И пожелала МХАТу всегда таких продаж на постановки, как были на спектакле с ее участием.

1 ноября Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что покидает театр. Он написал заявление об уходе по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт. Позже Кехман снял со стены портрет Боякова, а также вычеркнул его имя из списка «великих руководителей театра».

17 ноября стало известно, что во МХАТ имени Горького могут убрать все спектакли, поставленные при Боякове.

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