Ведущую к старинной усадьбе дорогу отремонтируют в Тверской области

В Зубцовском районе Тверской области отремонтируют дорогу к старинной усадьбе князей Куракиных Степановское-Волосово. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о подъезде к деревне Дорожаево, расположенной на границе с Московской областью. Дорога пользуется большой популярностью у туристов и ведет к старинной усадьбе, уточняют «Тверские ведомости».

Подъезд к Дорожаево является автодорогой второго класса муниципального значения. Ее построили 42 года назад и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Подрядчик на работы уже выбран. Он должен привести в порядок 4,8 км покрытия. В самой деревне рабочие отремонтируют тротуары, установят освещение и устроят съезды к домам.

Завершить ремонт планируется к 30 ноября 2022 года.