Прямой эфир
Спорт
Конгресс World Athletics продлил отстранение ВФЛА
Мир
Путин проведет в Кремле встречу с президентом Узбекистана 19 ноября
Экономика
В Белоруссии заявили о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Общество
Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта разработал лекарство от COVID-19
Мир
Евросоюз выделит €700 тыс. на оказание помощи мигрантам на границе с Польшей
Общество
Курчатовский центр разработал новые сорта пшеницы и ячменя
Общество
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом
Новости компаний
В России запустили проект бесплатной помощи автомобилистам на дорогах
Общество
Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках Москвы
Общество
В Костромской области расширили список организаций с требованием QR-кодов

Новые образовательные центры для школьников создали в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и центр «Цифровая образовательная среда» открылись в школе села Мокрое Лебедянского района Тамбовской области. Их деятельность направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения таких предметов, как физика, химия, биология, технология.

«Мы заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения области успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», — отмечает глава региона Игорь Артамонов. Как пишет Lipetskmedia, всего в новом учебном году в сельских школах Лебедянского района откроется шесть центров «Цифровая образовательная среда».

На заседании правительственной комиссии по региональному развитию Липецку одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,3 млрд рублей. На эти деньги планируют возвести новый корпус лицея № 3, детские сады на 350 и 240 мест в новых микрорайонах, например «Звездном» и «Университетском», детскую и взрослую поликлиники, предположительно, их разместят в «Елецком», а также новые инженерные сети на двух участках, предназначенных под застройку. Ожидается, что деньги на строительство поступят уже в 2022 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021