Новые образовательные центры для школьников создали в Липецкой области

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и центр «Цифровая образовательная среда» открылись в школе села Мокрое Лебедянского района Тамбовской области. Их деятельность направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения таких предметов, как физика, химия, биология, технология.

«Мы заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения области успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», — отмечает глава региона Игорь Артамонов. Как пишет Lipetskmedia, всего в новом учебном году в сельских школах Лебедянского района откроется шесть центров «Цифровая образовательная среда».

На заседании правительственной комиссии по региональному развитию Липецку одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,3 млрд рублей. На эти деньги планируют возвести новый корпус лицея № 3, детские сады на 350 и 240 мест в новых микрорайонах, например «Звездном» и «Университетском», детскую и взрослую поликлиники, предположительно, их разместят в «Елецком», а также новые инженерные сети на двух участках, предназначенных под застройку. Ожидается, что деньги на строительство поступят уже в 2022 году.