Мошенники переписали на другого человека квартиру находившейся на лечении москвички

В Москве мошенники переписали на другого человека квартиру женщины, которая находилась на долгосрочном лечении в больнице. Об этом 17 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в 2019 году москвичка подала заявление на замену паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста. Однако женщина серьезно заболела и не смогла вовремя забрать документ.

Только спустя два года гражданка получила паспорт, однако вскоре на приеме у нотариуса она узнала, что документ недействителен и уже давно числится утерянным.

О потере паспорта в полицию заявил другой человек. Отмечается, что некая женщина представилась именем болевшей москвички, пожаловалась, что потеряла паспорт, и получила новый. Так, аферистка стала «двойником» потерпевшей.

Мошенница переписала квартиру за 16 млн рублей, расположенную на юго-западе Москвы, на другого человека. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

9 ноября заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Владимир Бирюков рассказал, что мошенники могут воспользоваться утерянным документом, удостоверяющим личность, или документами на квартиру, чтобы незаконно составить доверенность и по ней совершить сделку, которая лишит владельца прав на жилплощадь.

Кроме того, чтобы завладеть недвижимостью, мошенники могут использовать фальшивую электронную подпись. Также аферисты встречаются среди риелторов, чьими жертвами чаще всего становятся пожилые собственники жилья или люди, у которых есть проблемы со здоровьем.