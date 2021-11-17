Прямой эфир
Спорт
Конгресс World Athletics продлил отстранение ВФЛА
Мир
Путин проведет в Кремле встречу с президентом Узбекистана 19 ноября
Экономика
В Белоруссии заявили о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Общество
Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта разработал лекарство от COVID-19
Мир
Евросоюз выделит €700 тыс. на оказание помощи мигрантам на границе с Польшей
Общество
Курчатовский центр разработал новые сорта пшеницы и ячменя
Общество
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом
Новости компаний
В России запустили проект бесплатной помощи автомобилистам на дорогах
Общество
Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках Москвы
Общество
В Костромской области расширили список организаций с требованием QR-кодов

Мошенники переписали на другого человека квартиру находившейся на лечении москвички

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве мошенники переписали на другого человека квартиру женщины, которая находилась на долгосрочном лечении в больнице. Об этом 17 ноября сообщает РЕН ТВ.

Велели паспорт показать: россияне добровольно сливают в Сеть личные данные
Как не стать жертвой мошенников в интернете

По данным телеканала, в 2019 году москвичка подала заявление на замену паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста. Однако женщина серьезно заболела и не смогла вовремя забрать документ.

Только спустя два года гражданка получила паспорт, однако вскоре на приеме у нотариуса она узнала, что документ недействителен и уже давно числится утерянным.

О потере паспорта в полицию заявил другой человек. Отмечается, что некая женщина представилась именем болевшей москвички, пожаловалась, что потеряла паспорт, и получила новый. Так, аферистка стала «двойником» потерпевшей.

Мошенница переписала квартиру за 16 млн рублей, расположенную на юго-западе Москвы, на другого человека. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

9 ноября заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Владимир Бирюков рассказал, что мошенники могут воспользоваться утерянным документом, удостоверяющим личность, или документами на квартиру, чтобы незаконно составить доверенность и по ней совершить сделку, которая лишит владельца прав на жилплощадь.

Кроме того, чтобы завладеть недвижимостью, мошенники могут использовать фальшивую электронную подпись. Также аферисты встречаются среди риелторов, чьими жертвами чаще всего становятся пожилые собственники жилья или люди, у которых есть проблемы со здоровьем.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021