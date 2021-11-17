Неизвестные подожгли здание посольства Белоруссии в Бельгии

Посольство Белоруссии в Бельгии в среду, 17 ноября, сообщило о приостановке приема по консульским вопросам после того, как неизвестные совершили поджог здания.

«Уважаемые граждане, с учетом совершенного неизвестными поджога здания посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам», — говорится в сообщении на сайте представительства.

Уточняется, что сведения о возобновлении приема будут обнародованы дополнительно.

В октябре неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сообщалось, что в результате инцидента пострадал сотрудник охраны. При этом во время нападения ряд чиновников находились в здании в своих рабочих кабинетах.

Ранее, в июле, посольство Кубы в Париже было атаковано неизвестными преступниками, которые использовали коктейли Молотова — бутылки с зажигательной смесью. МИД Кубы возложил ответственность за произошедшее на правительство США, акцентировав внимание на «продолжающихся кампаниях» против Кубы со стороны Вашингтона.