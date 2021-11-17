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Путин проведет в Кремле встречу с президентом Узбекистана 19 ноября

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Президент России Владимир Путин 19 ноября встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Да. Визит планируется. Беседа будет в Кремле», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, ожидается ли у Путина 19 ноября встреча с президентом Узбекистана.

Ранее, 25 октября, Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений государств.

Голосование на выборах президента в Узбекистане завершилось 24 октября. На пост главы государства претендовали пять человек, включая действующего президента Шавката Мирзиеева.

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