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Лавины и метель прогнозируются в Красноярском крае

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МЧС предупреждает жителей Красноярского края об ухудшении погодных условий. В горных районах в ближайшие двое суток возможен сход лавин.

Неблагоприятный прогноз объявлен на 18 и 19 ноября. По данным синоптиков, в центральных и южных районах Красноярского края скорость ветра составит не менее 18 м/с, при этом выпадет снег. Из-за этого в регионе ожидаются метели, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица. Водителей просят учитывать сложные погодные условия и быть внимательными на дорогах.

В Красноярске скорость ветра достигнет 20 м/с. Ночная температура опустится до –13 градусов, днем ожидается до –4 градусов.

Ранее ухудшение погодных условий из-за прохождения циклона спрогнозировали в Приморском крае. В регионе ожидаются дожди и мокрый снег, а также гололедица.

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