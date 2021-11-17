Семьи в ЕАО получат 50 тыс. рублей за рождение двойни

Законодательное собрание Еврейской автономной области приняло в окончательной редакции закон о разовой денежной выплате семьям, в которых одновременно родились двое и более детей. Размер выплаты составит 50 тыс. рублей.

Авторы законопроекта предложили оказывать семьям единовременную материальную помощь за счет средств областного бюджета. Мера поддержки начнет действовать с 1 января 2022 года. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Ежегодно в Еврейской автономной области двойняшки рождаются примерно в 20 семьях. Тройни появляются на свет раз в 20 лет. Председатель законодательного собрания Роман Бойко отметил, что жители региона не раз спрашивали о возможности дополнительной поддержки семей с двойнями или тройнями. Закон был разработан с учетом опыта других регионов России. Потенциальные расходы будут учтены в бюджете на 2022 год.