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Востоковед прокомментировал предложение Байдена к Китаю снизить цены на нефть

Востоковед Габуев прокомментировал просьбу Байдена к КНР понизить мировые цены на нефть
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Совместные действия Китая и США по нефти могут привести к снижению цен на черное золото, но неизвестно, насколько и надолго ли. Об этом заявил «Известиям» руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев, комментируя просьбу президента Джо Байдена к КНР понизить мировые цены на нефть, используя ее из собственных запасов.

На свой взгляд: США и Китай подвели итоги саммита лидеров
О чем договорились и не договорились Си Цзиньпин и Джо Байден

«Думаю, если бы было согласие Китая — об этом бы объявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для СМИ по итогам виртуального саммита Байдена и Си Цзиньпина», — сказал эксперт.

Ранее в этот же день газета South China Morning Post со ссылкой на источники писала, что Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином попросил Китай использовать нефть из собственных запасов. По данным издания, предположительно, обе страны будут одновременно использовать нефть из своих стратегических запасов, что повысит предложение на внутренних рынках. Указывалось, что Вашингтон хочет самостоятельно выставить на торги нефть из резервов независимо от итогового решения Пекина в конце ноября.

По словам Габуева, у Китая есть «важные причины продавать много нефти из резервов». Он отметил, что КНР может работать с текущими ценами на нефть, ведь население более чувствительно к цене на продовольствие, а промышленность — к цене электричества. Для энергетики, по его словам, важнейшие вещи — это цены на уголь, которые Пекин «худо-бедно стабилизировал», и стоимость газа, которая «отвязалась от нефтяных цен».

В то же время специалист подчеркнул, что высокие цены на бензин стимулируют переход на электромобили, что является частью углеродной повестки и антикризисного плана 2020 года по строительству «новой инфраструктуры», в котором говорится и о национальной сети зарядок для электрокаров.

Речь идет о плане восстановления китайской экономики после удара коронавируса, о котором Пекин заявил на сессии Всекитайского собрания народных представителей — высшего органа государственной и законодательной власти КНР — 22–28 мая 2020 года. Как отмечала «Российская газета» в июне того же года, «новую инфраструктуру» должны составить в том числе зарядные станции для электромобилей, сети связи нового поколения (5G), искусственный интеллект, интеллектуальные энергосети сверхвысокого напряжения и др.

Цены на нефть в мире повышаются с сентября, достигая максимальных показателей за последние месяцы. Аналитики связывали это с резким подорожанием газа и переключением потребителей на альтернативные виды топлива.

По данным лондонской биржи ICE на 17 ноября, январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,03%, до $81,58 за баррель, январские фьючерсы на черное золото бренда WTI понижаются на 0,76%, до $79,13.

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