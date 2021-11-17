Свыше 5 тыс. бездомных собак отловили в Иркутской области

Свыше 5 тыс. собак без владельцев удалось отловить в Иркутской области в 2021 году. Для 1,7 тыс. животных уже нашли новых хозяев.

По словам руководителя службы ветеринарии Приангарья Сергея Шевченко, контракты на отлов, содержание и вакцинацию безнадзорных животных заключены во всех муниципалитетах, кроме Катангского и Мамско-Чуйского районов. На реализацию мероприятий по обращению с животными без владельцев в областном бюджете предусмотрено финансирование в размере 67,8 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«По данным мониторинга, который проводится ежегодно, в 2021 году численность животных без владельцев в Иркутской области снизилась в сравнении с 2020 годом на 14,2% и составляет 15,5 тыс. особей», — отметил Сергей Шевченко.

Вакцинацию и стерилизацию прошли почти 4,4 тыс. собак. Служба ветеринарии сформировала и разместила на своем сайте реестр собак, благодаря чему процедура обращения с животными становится более прозрачной.