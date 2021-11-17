Собянин призвал сократить число мигрантов на стройках в Москве путем привлечения россиян

Число мигрантов на стройках домов по программе реновации в Москве должно быть уменьшено. Об этом в среду, 17 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы <...> Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства», — заявил градоначальник в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину.

За последний год число строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15%, отметил, в свою очередь, Добашин. По его словам, строители с высокой квалификацией получают около 120–150 тыс. рублей.

Жилье должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части инженерных и отделочных работ, чтобы это можно было делать не на стройке, а на заводской площадке, добавил мэр Москвы.

«Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется», — резюмировал Собянин.

Ранее, 1 ноября, заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. По его словам, дефицит трудовых ресурсов, достигающий 40%, возник из-за расширения масштабов строительства в рамках программы реновации и возвращения на родину многих трудовых мигрантов в связи с пандемией.

7 октября опрошенные «Известиями» девелоперы и риелторы сообщили, что потребность в рабочих на стройках в России составляет 1–1,5 млн человек, поэтому девелоперы давно ждали конкретных шагов по устранению дефицита трудовых мигрантов.

Кроме того, правительство РФ 7 октября приняло постановление по пилотному проекту о ввозе трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в строительстве. Согласно документу, предельное число иностранных граждан в рамках проекта составит 10 тыс. человек.