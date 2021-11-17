Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Красноярском крае

Один ребенок погиб и еще трое пострадали в результате пожара в частном доме в Красноярском крае. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Сообщение о горении поступило из дома по улице Советской в Назарово. Пожарные локализовали возгорание на площади 40 кв. м. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. По данным правоохранительных органов, в доме проживает многодетная семья. Ребенок 2018 года рождения погиб, еще трое детей и их родители получили ожоги I и II степеней.

По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неправильной эксплуатации печи. Точные причины пожара будут установлены в ходе экспертизы.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели 36-летней женщины и ее 11-летнего ребенка-инвалида при пожаре в Ульяновской области. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность печи.