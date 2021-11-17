Последний министр здравоохранения СССР Денисов умер на 81-м году жизни

Последний министр здравоохранения СССР, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Денисов скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает в среду, 17 ноября, пресс-служба Сеченовского университета.

Ректор вуза академик РАН Петр Глыбочко выразил соболезнования родным и близким Денисова. Ректор также отметил вклад экс-министра в систему здравоохранения.

«Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества страны. Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР. Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины», — подчеркнул Глыбочко.

Панихида пройдет в храме Архангела Михаила в Москве 19 ноября.

Денисов занимал пост главы Минздрава Советского Союза с 1990 по 1991 год.