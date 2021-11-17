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Правительство обновило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

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Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, говорится в официальном Telegram-канале кабмина.

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«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — указано в публикации.

В обновленный список включены отдельные территории республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, ХМАО. Помимо этого, в перечень вошли Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий и Чукотский края, ЯНАО и Камчатка.

При этом уточняется, что жители всех районов, которые числились в предыдущих редакциях документа, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Республики Коми VII созыва Илья Семяшкин в беседе с «Известиями» отметил, что утверждение обновленного перечня районов Крайнего Севера снизит градус напряженности в обществе, так как граждан очень взволновал указ президента России Владимира Путина, подписанный ранее на этой неделе.

Речь идет об указе, который отменил постановление экс-главы государства Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».

Как подчеркивал заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов, данное решение не повлияет на получение северных надбавок. На это же указывал и глава Республики Коми Владимир Уйба, говоря про свой регион.

Политолог Константин Калачев 15 ноября назвал вполне справедливым вывести некоторые районы из числа принадлежащих к Крайнему Северу — например, где условия жизни легче.

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