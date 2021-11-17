«АвтоВАЗ» рекомендовал дилерам готовиться к запуску новой Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разослал своим дилерам письмо, в котором рекомендовал до конца 2021 года начать подготовку к запуску новой Lada Vesta FL. Об этом 17 ноября сообщает «Лада. Онлайн».

Отмечается, что в рамках подготовки к событию в дилерских центрах усовершенствуют специальный стенд в шоу-рум, на котором и будет представлен новый автомобиль Lada Vesta FL

Обновленная модель Lada Vesta FL получит светодиодные фары, оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне появятся новая современная передняя панель с вертикальным экраном, измененные дверные карты, новое мультифункциональное рулевое колесо, блок климат-контроля от Renault Arkana.

Моторная гамма Lada Vesta FL останется прежней. Сейчас Vesta оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 и 113 л.с. Коробки передач — вариатор и пятиступенчатая механическая трансмиссия.

21 июня сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 2023 года запустит производство новых автомобилей Lada по цене выше 1 млн рублей.