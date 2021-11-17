Один человек погиб и пятеро пострадали в массовом ДТП в Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика и легковушка. Погиб человек, еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла поздно вечером 16 ноября на 61-м км трассы Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, 21-летний водитель грузовика MAN выехал на встречку и врезался в большегруз «МАЗ» под управлением 29-летнего мужчины, а затем в легковую BMW, за рулем которой находился 33-летний водитель.

В результате ДТП смертельные травмы получил 59-летний пассажир легковушки. Он погиб на месте. С различными травмами госпитализированы водители MAN и BMW, а также 27-летняя женщина, трехлетняя девочка и четырехмесячный мальчик, пишет altapress.ru.

Организована доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

15 ноября на 314-м км трассы Кочубей – Минеральные Воды в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей. Погибли четыре человека, в том числе пешеходы, еще трое получили травмы.