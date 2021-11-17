Курчатовский центр разработал новые сорта пшеницы и ячменя

Центр на базе Курчатовского института разработал новые сорта пшеницы и ячменя с повышенным содержанием питательных веществ, а также с малыми сроками созревания. Об этом сообщила в среду, 17 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с главой государства по развитию генетических технологий.

«Центр на базе головной организации Курчатовского института, работающий по направлениям «Сельское хозяйство» и «Промышленная микробиология», в 2021 году разработал четыре новые линии стратегических сельскохозяйственных культур», — отметила Голикова.

По ее словам, речь идет о трех сортах пшеницы и одном сорте ячменя с повышенным содержанием питательных веществ, сокращенными сроками созревания и устойчивостью к болезням. Согласно оценкам экспертов, которые привела вице-премьер РФ, новые сорта позволят увеличить производство пшеницы, сократить потери урожая, а также повысить экономическую эффективность.

Вместе с тем Голикова добавила, что с использованием разработок геномного редактирования созданы ферменты, которые позволяют «напрямую превращать растительное сырье в сахар для бактерий, производящих биотопливо».

В свою очередь, президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул, что ученым для производства пшеницы необходимо увеличить белковые содержания.

При этом он допустил, что в случае возникновения потребности в сырье для зеленой химии специалистам следует увеличить содержание крахмала.

Ковальчук в ходе совещания также заявил, что ученые должны создавать устойчивые к изменениям климата сельскохозяйственные культуры. Кроме того, он назвал своеобразным «районированием» генетические исследования, которые направлены на адаптацию существующих сельхозкультур к конкретным климатическим условиям.