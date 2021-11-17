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Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

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Заболеваемость коронавирусом в России снижается. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Первая неделя, когда мы за прошедшие два месяца наблюдаем снижение и первые минус 2,5%. И у нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения, есть субъекты, которые остановились и дальше не растут», — сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий.

Кроме того, Попова сообщила, что кроме снижения заболеваемости коронавирусом наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Она отметила, что общие меры профилактики дали свой эффект.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве улучшается. По его словам, удалось снизить загрузку больничных коек.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России увеличились за неделю на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Также темпы вакцинации среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю, отметил министр.

В тот же день глава Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость коронавирусом в стране снизилась на прошлой неделе впервые за два месяца. Она также добавила, что в 43 регионах страны нет роста числа заболевших, в 33 субъектах наблюдается незначительное увеличение числа пациентов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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