Патрушев обсудил с секретарем совбеза Армении вопросы региональной безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил со своим армянским коллегой Арменом Григоряном вопросы региональной безопасности. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

«Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей советов безопасности государств — участников СНГ», — говорится в сообщении.

Встреча прошла в Москве на фоне недавнего обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Ранее в этот же день Евросоюз призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин предпринимает активные действия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе. Песков добавил, что единственный путь по стабилизации ситуации — выполнение трехсторонних договоренностей.

За день до этого в армянском министерстве обороны сообщили, что в результате боевых действий с Азербайджаном Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, один погиб, 13 взяты в плен. В ведомстве добавили, что под контроль вооруженных сил Азербайджана перешли две армянские боевые позиции.

В свою очередь, в минобороны Азербайджана подтвердили гибель семи и ранение 10 военных в ходе конфликта на границе. Отмечается, что ситуация на границе в настоящий момент стабильна.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

15 ноября 2021-го премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. Днем ранее стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией.