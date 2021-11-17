Арест врио замгубернатора Владимирской области связали с долгостроями

Дело в отношении арестованного врио замгубернатора Владимирской области Григория Вишневского может быть связано с долгостроями.

Как сообщает РЕН ТВ, речь идет о застройщике, который возвел два лишних этажа. При этом дольщики так и не получили жилье, ключи от которого им обещали передать еще четыре года назад.

Журналисты предполагают, что компания заранее договорилась с кем-то из чиновников, надеясь получить разрешение на ввод, которое так и не было выдано. В итоге граждане остались без квартир, а застройщик оказался в стадии банкротства.

Помимо этого, потенциальным долгостроем является строящаяся в городе Ковров школа, подрядчик которой задерживает ход работ. При этом подчеркивается, что строительство лично контролировал Вишневский, который не обратил внимание на многочисленные нарушения в деятельности компании-застройщика.

«Вишневский присутствовал на объекте, приезжал каждые две недели с проверочными мероприятиями, на которых я как глава города поясняла по тем работам, которые ведутся и по тем отставаниям от графика, которые присутствуют», — уточнила глава города Елена Фомина.

Ранее в этот день стало известно об аресте Вишневского на два месяца. Мужчина обвиняется получении взятки за содействие в приемке ремонтных работ в гимназии в Коврове.

О задержании чиновника за получение взятки стало известно 15 ноября. Как полагает следствие, в период с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил от коммерсанта в общей сложности не менее 600 тыс. рублей. Его задержали при получении очередной части взятки.

В рамках расследования 16 ноября обыски прошли на рабочем месте чиновника, а также в доме самого Вишневского.