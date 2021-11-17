Умер основатель женского баскетбольного клуба «Спартак» Давид Берлин

Советский и российский баскетбольный тренер Давид Берлин скончался в возрасте 96 лет. Об этом в среду, 17 ноября, сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

«Патриарх баскетбола», как его называли в нашей стране. Всю свою жизнь посвятил развитию любимого вида спорта. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же женского баскетбольного клуба «Спартак», воспитал олимпийских чемпионок, заложил важнейшие спортивные традиции», — написал на своей странице в Facebook министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Давид Берлин был заслуженным работником физической культуры РФ, одним из основоположников женского баскетбола в России, основателем баскетбольного клуба «Спартак» (Ногинск). Он возглавлял команду в качестве главного тренера более 70 лет, что является рекордом в мировой истории спорта, пишет RT.

В 1978 году под его началом команда стала чемпионом СССР и трижды выигрывала Кубок Ронкетти. Его воспитанницы стали обладателями семи золотых медалей Олимпийских игр.