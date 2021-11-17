Евросоюз выделит €700 тыс. на оказание помощи мигрантам на границе с Польшей

Евросоюз (ЕС) направит €700 тыс. на оказание помощи беженцам на польско-белорусской границе. Об этом в среду, 17 ноября, следует из заявления ЕС.

Отмечается, что €200 тыс. выделит Еврокомиссия Красном Кресту (МФКК), а еще €500 тыс. мобилизовал Евросоюз для гуманитарных партнерских организаций.

«Это немедленное финансирование со стороны ЕС будет поддерживать МФКК и ее национальное общество, Белорусский Красный Крест в предоставлении столь необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи», — следует из заявления.

Еврокомиссар Янез Ленарчич заявил, что ЕС будет поддерживать своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе.

«Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь», — заявил он.

Ранее в этот день польский сенатор Кшиштоф Мруз заявил, что Польша начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией 15 декабря. Работа будет вестись круглосуточно в три смены. Стоимость заграждения оценивается в €353 млн, стена закроет участок границы протяженностью 180 км.

15 ноября исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров договорились оказать гуманитарную помощь мигрантам.

В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИДов стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

За день до этого Боррель заявил, что согласен с позицией России в необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он подчеркнул, что не верит в идею строительства стены на границе Польши и Белоруссии.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.