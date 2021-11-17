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Песков назвал техническим решением продление правил профилактики COVID-19 до 2024 года

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 ноября, прокомментировал продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года.

«Объективно, чтобы каждый раз не продлевать. Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», — сказал он на брифинге.

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Как указал Песков, правила профилактики можно будет отменить и раньше — как только завершится пандемия, уточняет «Газета.Ru».

Он также пояснил, что приходится всё время продлевать существующие правила, поскольку пандемии коронавируса «конца и края не видно». Представитель Кремля отметил, что сперва власти считали, что пандемия закончится через полгода–год, однако постепенно пришлось признать ошибки в расчетах.

16 ноября Роспотребнадзор утвердил продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Документ регламентирует, что вакцинированные или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев. Граждане, которые не привились и не болели COVID-19 в течение последних шести месяцев, должны 14 дней соблюдать домашний режим, если они контактировали с теми, у кого выявлен COVID-19.

Ранее, 15 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России увеличились за неделю на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Также темпы вакцинации среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю, отметил министр.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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