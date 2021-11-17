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В Литве назвали затрачиваемую на содержание Тихановской сумму

Депутат сейма Литвы Жемайтайтис: содержание Тихановской обходится в 400 тысяч евро в год
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Содержание лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской обходится Литве, в которой она скрывается, в €400 тыс. в год. Об этом сообщил депутат литовского сейма Ремигиюс Жемайтайтис.

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«Я не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена. Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за всё платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа», — заявил депутат изданию «Sputnik Литва», выразив возмущение, что один год содержания Тихановской обошелся Литве в €400 тыс.

Жемайтайтис напомнил, что люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык.

«Когда люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а здесь ничего! Позор моей стране! И еще показывает по LRT (государственному телевидению Литвы. — Прим. ред.)! Что дальше? Может быть, изменим конституцию Литовской Республики и предложим стать президентом?» — сказал он.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС, пишет НСН.

Тихановская также не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну. В октябре того же года была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая Тихановскую, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

12 октября 2021 года против Тихановской и еще одного беглого оппозиционера Павла Латушко было возбуждено новое уголовное дело. Их обвинили в «самовольном присвоении звания или власти должностного лица».

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