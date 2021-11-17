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Многоквартирный дом хотят построить на месте ДК «Юбилейный» в Тамбове

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В Тамбове на месте ДК «Юбилейный», который располагается на площади Льва Толстого, планируют построить многоквартирный дом. Такие изменения входят в новый проект генерального плана, который внесен на согласование в городскую думу. На первых этажах объекта собственник предлагает сохранить помещения социального назначения.

Согласно планируемым изменениям, реконструкция здания ДК «Юбилейный» представляется экономически невыгодной. Главный архитектор Тамбовской области Александр Филатов отметил, что если проектная документация не будет соответствовать нормативам градостроительного проектирования, то ни о каком строительстве и речи идти не будет, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». О проведении общественных обсуждений проекта будет объявлено в ближайшее время.

Для завершения работ по реконструкции Тамбовской филармонии необходимо 1,5 млрд рублей. Закончить строительство здания главного концертного зала области до 2023 года невозможно без поддержки федерального бюджета. Этот вопрос обсудили ранее полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Руководитель региона заверил, что объект будет сдан. Также он дал поручение благоустроить близлежащую территорию в едином стиле, чтобы получилось полноценное культурное пространство.

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