Гололедицу и мокрый снег прогнозируют в Приморье

Синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий в Приморском крае в связи с прохождением циклона. В регионе ожидаются дожди и гололедица.

По словам главы «Примгидромета» Бориса Кубая, в равной степени возможны два сценария прохождения циклона. При первом варианте снегопад начнется вечером 21 ноября и ночью перейдет в дождь. Осадки прекратятся к обеду 22 ноября. При втором сценарии небольшой снег начнется утром 22 ноября и днем перейдет в ливень. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Кубай уточнил, что при обоих сценариях циклон будет проходить вдоль побережья в северном направлении. В восточной части Приморья ожидается мокрый снег и дожди. На дорогах сложится неблагоприятная обстановка из-за гололедицы. Не исключается налипание мокрого снега на проводах. На западе Приморья будут преобладать осадки в виде дождя.