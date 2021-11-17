«Сбер» подписал соглашение с «Автобаном» и «Российскими автомобильными дорогами»

«Сбер» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Российские автомобильные дороги» и АО «Дорожно-строительная компания «Автобан». Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в пресс-службе банка.

Стороны договорились о сотрудничестве с целью развития объектов дорожного сервиса, улучшения его качества, а также обобщения российского и международного опыта по благоустройству придорожных территорий.

Документ подписали зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, председатель правления «Российских автомобильных дорог» Вячеслав Петушенко и гендиректор «Автобана» Алексей Андреев.

«Дорожная инфраструктура — это не просто асфальт, она включает в себя полный комплекс благоустройства стоянок, зон отдыха, ремонта и других элементов, которые позволяют сделать любой путь безопасным и комфортным. Для нас, как для крупнейшего банка страны, важно быть участниками этого процесса — процесса создания наилучшего клиентского опыта для всех водителей нашей страны. Уверен, что сотрудничество с нашими партнерами уже скоро принесет свои плоды», — сказал Попов.

Многофункциональные зоны дорожного сервиса будут включать в себя стоянки для автомобилей, АЗС, зоны отдыха, места общепита и торговли, кемпинги, мотели, детские площадки и т.д.

Петушенко отметил, что «Автодор» заинтересован в повышении качества услуг, предоставляемых вдоль дорог, сохраняя при этом показатели средней скорости движения транспорта.

«Придорожные территории обладают практически неограниченным потенциалом для мелкого, среднего и крупного бизнеса — для открытия крупных логистических центров и небольших кафе, автомастерских и заправок, мотелей и магазинов. Это гарантированный рост новых рабочих мест и налоговых поступлений. <…> Вместе с тем необходимо ввести нормативное регулирование благоустройства придорожных зон, чтобы каждая новая магистраль стала максимально удобной и комфортной для транзитных водителей и местных жителей», — сказал Андреев.