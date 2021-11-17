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Путин призвал регламентировать использование генетических данных человека

Ковальчук призвал создавать устойчивые к изменениям климата сельхозкультуры

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Ученые должны создавать устойчивые к изменениям климата сельскохозяйственные культуры. Об этом 17 ноября заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы должны на опережение подготавливать сорта, которые будут адаптированы к изменившимся климатическим условиям и новым вредителям, в первую очередь — в сельском хозяйстве», — сказал он.

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Ковальчук назвал своеобразным «районированием» генетические исследования, которые направлены на адаптацию существующих сельхозкультур к конкретным климатическим условиям.

По его словам, сегодня эта работа перешла на качественно новый уровень благодаря знанию генома. И теперь можно предопределить последствия климатических изменений, приводящих к модификациям и сельскохозяйственных вредителей и болезней, которые будут по мере потепления перемещаться из теплых мест в более холодные, туда, где им находиться непривычно.

Помимо этого, участники совещания, в частности, обсудили реализацию федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, которая была утверждена постановлением правительства РФ в 2019 году.

Она нацелена на комплексное решение задач по ускоренному развитию генетических технологий, включая сферу генетического редактирования и создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой сфере.

Функции головной научной организации программы возложены на Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что томские ученые создали из ПЭТ-отходов «ловушку» для пестицидов.

В Томском политехническом университете синтезировали новый материал, способный разлагать в воде опасный сельскохозяйственный пестицид — параксон-этил. Подобный катализатор можно получить из пластиковых отходов.

Ранее ученые вуза создали сорбент для удаления из воды имидаклоприда, химического вещества, используемого, в частности, в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми. Сорбент относится к классу металлорганических каркасов. Для получения каркаса ученые использовали ПЭТ-бутылки.

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