На ремонт трассы из Южно-Сахалинска в Оху направили 1,4 млрд рублей

В 2021 году в Сахалинской области выполнили ремонт одной из самых протяженных трасс региона. Из федерального бюджета на эти цели направили 1,4 млрд рублей.

Так как дорогу Южно-Сахалинск–Оха перевели под контроль Росавтодора, завершить работы удалось в ускоренные сроки. Введено несколько участков общей протяженностью 46 км. Кроме того, отремонтированы несколько участков дорог, в том числе в районе моста через реку Айдар и рядом с Охой. В 2022 году планируется благоустройство участка протяженностью 9 км до границы Макаровского района, пишет ИА SakhalinMedia.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, до 2024 года с помощью федерального финансирования планируется устранить около 200 км грунтовых разрывов. Высвободившиеся средства областного бюджета направят на ремонт дорог местного значения и улично-дорожной сети. Финансирование этого направления удалось увеличить до 1,5 млрд рублей.