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«Если Испания ошибется и потеряет очки, это будет идеально»

Футболист молодежной сборной России Эдгар Севикян — о яркой победе в матче отбора к чемпионату Европы – 2023 и работе с Михаилом Галактионовым
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Во вторник футболисты молодежной сборной России победили команду Испании (1:0) в матче отбора к чемпионату Европы 2023 года для игроков не старше 21 года. Это позволило подопечным Михаила Галактионова догнать соперника и сравняться с ним по очкам. Сейчас сборные России и Испании лидируют в своей группе, но испанцы идут впереди за счет превосходства в личных встречах: в сентябре они обыграли нас дома (4:1). Тем не менее шансы попасть на Евро у российской молодежки резко возросли. Особенно поразило то, что наша команда победила топ-сборную не за счет игры от обороны, а доминировала почти весь матч, превзойдя соперника по голевым моментам и ударам по воротам.

После игры на «Арене Химки» «Известия» пообщались с полузащитником нашей команды Эдгаром Севикяном. Хавбек 2001 года рождения — воспитанник московского «Локомотива», но в 2017-м он уехал в Испанию, где выступает в Сегунде B (четвертый по силе дивизион местного национального чемпионата) за молодежную команду «Атлетико Леванте», входящую в систему клуба «Леванте». Во время беседы он объяснил, за счет чего россияне провели настолько сильную игру, и рассказал, в чем штаб Галактионова похож на испанских тренеров.

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— За счет чего наша команда так смело сыграла против Испании?

— Потому что верим в свои силы. Знаем, что можем доставить неудобства любому сопернику и у нас очень хорошая команда. Думаю, что мы выполнили весь план тренерского штаба, поэтому добились такого результата и сыграли лучше испанцев.

— Они чем-то вас удивили?

— Мне кажется, эта команда провела неудачный матч, ничего опасного не создала, потому что мы действовали очень уверенно и в атаке, и в обороне. Конкретного игрока в составе Испании выделить не могу, но это очень сильная сборная. И я очень рад победе над принципиальным соперником.

— Вам удобно играть против такого соперника с учетом того, что вы выступаете в испанском чемпионате?

— Не то чтобы удобно…. Просто я привык к испанскому футболу, знаю местных футболистов, их стиль игры. Не сказать что было легко, но всё равно чувствуешь атмосферу футбола, в который играешь в клубе. Но нельзя говорить, что из-за этого было легко. Соперник сильный, надо было трудиться.

— В Химках атмосфера на трибунах похожа на ту, в которой вы играете в Испании?

— Там (в низших лигах Испании. — «Известия»), конечно, собирается побольше народу. Сейчас в Химках были ограничения из-за ковида, поэтому людей было не так много. Но всё равно чувствовалась поддержка болельщиков. Это очень нас заряжало. И частично это их победа тоже.

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— Была злость от того, что после первого тайма вас заменили?

— Злость была на себя. Проявил себя не с лучшей стороны. Мог сыграть намного лучше. Так что эта злость ни в коем случае не на тренерский штаб. Я сам всё понимаю прекрасно. А так, очень рад победе.

— Расстроились, что в первом тайме в некоторых эпизодах, находясь в хорошей позиции с мячом в чужой штрафной, медлили с ударом?

— Да, я принял пару неправильных решений. Надо было пробивать, а не пытаться найти себе удобную точку. Но что было, то было. Главное, что победа у нас в кармане. А над остальным надо работать.

— За вашим матчем наблюдал тренерский штаб национальной сборной России. В понедельник Валерий Карпин заявил, что хотел играть с Хорватией в другой футбол, не закрываться, чтобы игроки не боялись соперника. Можно сказать, что молодежка показала в матче против Испании то, что хотел бы видеть Валерий Георгиевич от своих подопечных?

— Ну, наверное, да. Я не знаю. У нас главный тренер нацелен на то, чтобы мы играли агрессивно, со страстью, шли в прессинг, атаковали, ничего не боялись. Потому что мы знаем, что у нас очень сильная команда. И мы выполнили всё, что от нас требовал тренерский штаб. Думаю, что сыграли в очень интересный атакующий футбол. Поэтому такой результат. И могли забить больше.

— Можно сказать, что в этом плане Галактионов и его штаб не хуже тех, кто работает с вами в Испании?

— 100%.

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— То есть не убивают инициативу?

— Точно нет. У нас тренерский штаб ставит стиль игры, который похож на испанский. Дает играть в атаку, в прессинг, не закрываться. Поэтому в последних матчах у нас такие результаты. Всё это благодаря тренерскому штабу. Огромной разницы с Испанией не чувствуется. У нас сильный штаб. Отсюда и такое качество игры, и результат.

— Когда вы играли в системе «Локомотива», в российских юношеских командах была ориентация на результат?

— Думаю, да — здесь, в России, больше требуется результат. А вот в Испании в юношеских командах это не главное. Конечно, когда переходишь в профессиональный футбол, результат важен. Но в России на результат работают с самых малых лет.

— Как оцените шансы молодежки на первое место в группе и прямое попадание на Евро? Испанцы допустят еще одну осечку?

— Надеюсь на это. У них еще игра со Словакией, у которой сильный состав. А нам сейчас главное — выиграть оставшиеся матчи и смотреть только на себя. Если Испания ошибется, потеряет очки, то это было бы идеально. Рассчитываем выйти с первого места. Но мы должны ориентироваться на самих себя и готовиться к играм, которые нас ждут в марте.

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