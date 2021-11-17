Porsche представила новые версии Taycan с запасом хода 500 км

Немецкая компания Porsche представила новые версии модели Taycan. Ими стали седан в версии GTS и спортивный универсал GTS под названием Sport Turismo.

Как сообщает 17 ноября Autonews, оба автомобиля получили два электродвигателя и могут разгоняться до 100 км/час за 3,7 с. При активации специального режим Overboost мощность автомобиля достигает 598 л.с.

Запас хода у Taycan GTS составляет от 424 до 504 км. Подзарядить батарею с 5% до 80% можно за 22,5 минуты.

Обе версии получили адаптивную пневмоподвеску, 21-дюймовые колесные диски, панорамную крышу с функцией Sunshine Control (может становиться прозрачной или матовой в зависимости от пожелания водителя).

Цены на версии Taycan GTS и Taycan GTS Sport Turismo начинаются от 9 770 000 и 9 840 000 рублей соответственно.

30 июня сообщалось, что Porsche выпустила новую модификацию кроссовера Cayenne, которая получила приставку Turbo GT в названии.

Автомобиль получил четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 640 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic и систему полного привода.